"عمون" الأردنية: الترفيعات بالجيش السوري شملت مواطناً أردنياً

أفادت وكالة "عمون" الأردنية بأن "الترفيعات العسكرية، التي أعلنت عنها قيادة الجيش السوري، شملت مواطناً أردنياً".

وذكرت الوكالة أن "عبد الرحمن حسين الخطيب، الذي تم ترفيعه إلى رتبة عميد، هو من بين خمسة ضباط تمت ترقيتهم في القيادة العسكرية السورية"، موضحة أن الخطيب أردني الجنسية من أصل فلسطيني، ويحمل لقب "أبو حسين الأردني".

وأشارت الوكالة إلى أن "الخطيب، وهو قائد عسكري معروف بتوجهه السلفي الجهادي، تخرج من كلية الطب في الجامعة الأردنية، وتوجه إلى سوريا في نهاية عام 2013، ومن المعروف عنه ولاؤه الشديد لأبو محمد الجولاني (أحمد الشرع)، زعيم "هيئة تحرير الشام"، الذي ساعده في التدرج السريع داخل الهيئة، وكان الجولاني يكلفه بمتابعة المشكلات بين الفصائل، ويعمل الخطيب حاليًا في المجلس العسكري الثلاثي".

كما أفادت الوكالة بأن الترفيعات شملت أيضًا وزير الدفاع السوري في حكومة تصريف الأعمال، مرهف أحمد أبو قصرة، الذي تم ترقيته إلى رتبة لواء، بالإضافة إلى علي نور الدين النعسان الذي حصل على نفس الرتبة العسكرية.