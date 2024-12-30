وزير الخارجية العماني: بحثت مع عراقجي الوضع في المنطقة والساحتين السورية واللبنانية والقضية الفلسطينية

اشار وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الى أنني "أحمل رسالة من السلطان هيثم بن طارق إلى الرئيس الإيراني".

واوضح انني "بحثت مع وزير الخارجية الإيراني الوضع في المنطقة والساحتين السورية واللبنانية وقضيتنا المركزية وهي القضية الفلسطينية"، مشددا على أننا "ندعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتطلعاته في السلام والاستقرار".