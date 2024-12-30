"معاريف": 5 ألوية إسرائيلية تعمل حاليا في شمال غزة وفرقتان في نتساريم ورفح

أشارت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إلى أن "5 ألوية من الجيش الإسرائيلي تعمل حاليا في شمال قطاع غزة وفرقتان في نتساريم ورفح".

وشددت على أن "الجيش الإسرائيلي يواصل دفع الثمن الباهظ من الدماء في غزة ومازال 100 أسير يموتون في الأنفاق".

وذكرت الصحيفة "أننا نفتقر إلى العزم السياسي والإبداع لقيادة صفقة لإطلاق سراح الأسرى وبناء تحرك لتفكيك حماس عسكريا"، في وقت يصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على استمرار الحرب وهو ما ترفضه حركة "حماس" في أي صفقة تبادل للأسرى خلال المفاوضات.

وأمس، أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بمقتل أحد جنوده في معارك شمالي قطاع غزة، في حين أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن 40 جنديا قتلوا في العملية الأخيرة بجباليا شمالي قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.