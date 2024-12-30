شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فاروق يكشف كواليس منح محمد صلاح قميصه فى مباراة وست هام والان مع تفاصيل الخبر

تحدث هيثم فاروق نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن تألق محمد صلاح رفقة فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وقال هيثم فاروق، خلال تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح منحني قميصه بين شوطي مباراة ليفربول ووست هام يونايتد فور مشاهدته لي في المدرجات، وهو لاعب متواضع للغاية".

وأضاف: "الدوري الإنجليزي هو الأصعب في العالم، ومحمد صلاح كتب تاريخا كبيرا في إنجلترا، ويتعامل كأسطورة من الجميع هنا".

وتابع: "اللاعب يمتلك شخصية كبيرة جدا، وكنت فخورا للغاية وأنا أشاهده من ملعب المباراة، وإذا استمر على هذا المستوى سوف ينافس بقوة على حصد الكرة الذهبية لعام 2025".

واستطرد: "من العار عدم تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى الآن، كما أن عدم وجوده في قائمة أفضل لاعب في أفريقيا فضيحة كبيرة".

وأكد هيثم فاروق أهمية تجديد عقد زيزو رفقة الزمالك خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن تجديد عقد زيزو مع الزمالك، بنفس أهمية تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول".

واختتم هيثم فاروق تصريحاته قائلا: "الزمالك يمتلك العديد من النجوم في الفريق وأبرزهم زيزو، لذلك وجوده مهم للفريق في المواسم المقبلة، ولا بد من تقريب وجهات النظر بين زيزو وإدارة الزمالك خلال الفترة المقبلة".