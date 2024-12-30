أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن وثائق حصل عليها الجيش الإسرائيلي تكشف أن حركة حماس كانت تخطط لهجوم 7 تشرين الأول منذ عام 2016.
وأوضحت أن "حماس كانت تعلم كل شيء حتى اجتماعات رؤساء المجالس مع القيادة الأمنية"، مضيفة "إسرائيل اكتشفت أن حماس كانت تخترق حواسب عناصر الأمن ولديها أسماؤهم وأرقام هواتفهم".
وذكرت أن "الجيش عثر في حواسب داخل غزة على توثيق لكل ما كان يجري في نقاط مهمة بجنوب إسرائيل"، لافتة إلى أن "حماس نجحت في متابعة كل خطوة لرؤساء مجالس غلاف غزة وكذلك ضباط الأمن والسكان".
وكشف القناة 12 الإسرائيلية أن حماس "حصلت قبل الحرب على وثائق ومعلومات حساسة واخترقت منظومات داخلية في إسرائيل. وحماس كانت لديها معلومات استخباراتية جمعتها على مدى سنوات من حواسيب وكاميرات بغلاف غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: "حماس" كانت تخطط لهجوم 7 تشرين الأول منذ عام 2016 وكانت تعلم كل شيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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