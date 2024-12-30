شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله عبد السلام ينضم إلى صفوف طائرة السويحلى الليبى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 11:02 م

وافق مسئولو النادى الأهلى على طلب عبد الله عبد السلام نجم فريق الكرة الطائرة بالنادى لخوض تجربة احتراف فى صفوف السويحلى الليبى، وذلك قبل سفر رجال الكرة الطائرة إلى قطر، للمشاركة فى البطولة العربية المحدد لها الفترة من 13 إلى 26 يناير 2025.

ويستعد فريقا الأهلي والزمالك للسفر إلى البطولة العربية يوم 14 يناير المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب أربيل العراقي وداركليب البحريني والشرطة القطري.

بينما يقع الزمالك في المجموعة الثانية بجانب السيب العماني والكويت الكويتي والهلال الليبي.