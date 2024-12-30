عراقجي التقى نظيره العماني: أكدنا ضرورة عدم التدخل الأجنبي في الشأن السوري

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على "أننا نطالب بوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية"، وذلك بعد لقائه نظيره العماني بدر البوسعيدي في طهران.
ودعا عراقجي إلى "تشكيل حكومة تضم كل الجهات السورية ونؤكد ضرورة حفظ الأمن والاستقرار"، موضحا أن "مواقفنا مشتركة مع عمان بشأن تشكيل حكومة شاملة في سوريا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، وتابع: "أكدنا ضرورة عدم التدخل الأجنبي في الشأن السوري".
إلى ذلك، شدد وزير خارجية إيران على "أننا ندين العدوان على اليمن ونؤكد على وحدة أراضيها"، وذلك بعد سلسلة غارات إسرائيلية وأميركية استهدفت اليمن في التصعيد الأخير.
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