سلاح الجو الأوكراني: أسقطنا 21 مسيرة روسية في هجمات على أراضينا خلال الليل

ذكر سلاح الجو الأوكراني، أنه أسقط 21 مسيرة روسية في "هجمات على أراضينا خلال الليل".

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه الهجوم الروسي لتحقيق تقدم ميداني شرق أوكرانيا، حيث يسعى الجيش الروسي للسيطرة على مناطق إستراتيجية بعد أشهر من المعارك الطاحنة.

وتدعم الولايات المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي الجيش الأوكراني بالعتاد والتدريب العسكري منذ بدء الحرب مع روسيا في شباط 2022.