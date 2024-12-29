شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة السابعة اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تنطق اليوم، الأحد، منافسات الجولة السابعة في دورى nile بإقامة مباراتين تجمعان حرس الحدود مع طلائع الجيش، والزمالك مع الاتحاد السكندري.

وأسدل الستار على مباراة مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، الذي بات على صفيح ساخن على قمة صدارة ترتيب الدوري الممتاز لهذا الموسم بتصدر 5 أندية بنفس الرصيد من النقاط.

وانتهت مباريات الدوري المصري الممتاز بفوز الأهلي على المصري البورسعيدي بقمة مباريات الجولة السادسة، والتي شهدت أحداث مثيرة تعكس واحدة من دربيات الدوري الممتاز، وحسمها المارد الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.



ترتيب الدوري

جدول ترتيب الدوري المصرينتائج الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري

وتصدر الزمالك جدول بطولة الدوري المصري الممتاز، على الرغم من التعادل أمام طلائع الجيش التعادل الإيجابي 2-2، برصيد 11 نقطة، فيما رفع طلائع الجيش عدد نقاطه إلى 8 نقاط في المركز السابع.

وانتهت مباراة غزل المحلة أمام سموحة بفوز زعيم الفلاحين 4-2 في مباراة ركلات الترجيح والتي شهدت 5 ضربات ترجيح، ليصبح الغزل في المركز الـ9 برصيد 8 نقاط، بينما ظل سموحة عند نفس رصيده 5 نقاط في المركز الـ15.

وفي مباراة آخرى فاز بيراميدز على نظيره فاركو بثلاثية نظيفة دون رد، ليحتل بيراميدز وصافة الدوري برصيد 11 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز الـ11 برصيد 7 نقاط.