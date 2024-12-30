شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 29 - 12 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 29 - 12 - 2024 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها فوز الزمالك على الاتحاد السكندرى بهدفين نظيفين، عودة على معلول ومحمد هانى ثنائى الأهلى للمشاركة فى تدريبات الفريق، اتحاد كرة السلة يخطر الأندية بشروط تسجيل اللاعبين فى الانتقالات الشتوية

الزمالك يهزم الاتحاد السكندرى بثنائية ويعتلى قمة جدول الدورى.. فيديو

حقق فريق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 - 0 في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

عودة على معلول ومحمد هانى للمشاركة فى تدريبات الأهلى.. صور

شارك الثنائي علي معلول ومحمد هاني لاعبي الأهلي في تدريبات فريقهما التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب مدينة نصر استعدادا لمواجهة إنبي غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

مران الأهلى.. 30 دقيقة تدريبات متنوعة ومحاضرة فنية فى ختام التحضير لمواجهة إنبى

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الأحد على ملعب النادي بمدينة نصر، وذلك استعدادًا لمباراة فريق إنبي غدًا الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

الجمهور يرفع لافتة "يفنى الجميع ويبقى الزمالك خالدًا بفرسانه" فى لقاء الاتحاد

قام جمهور الزمالك الذى حرص على حضور مباراة الاتحاد السكندرى التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بتوجيه رسالة خاصة.

اتحاد كرة السلة يخطر الأندية بشروط تسجيل اللاعبين فى الانتقالات الشتوية

أرسل اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي خطابا إلى الأندية المشاركة فى مسابقات الاتحاد، لإخطارهم بشروط تسجيل اللاعبين أو اللاعبات فى صفوف الأندية خلال الانتقالات الشتوية المقبلة والتى تبدأ فى الفترة من 1 يناير حتى 31 يناير المقبل

6 مواجهات تنتظر الإسماعيلى فى شهر يناير 2025.. إنفوجراف

يستعد فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، لمواجهات قوية خلال شهر يناير 2025، فى بطولتى دورى nile، وكأس مصر التى يضرب خلالها موعدا مع فريق طنطا وفقا للقرعة التى أقيمت فى اتحاد الكرة.

الانتصار الأول.. حرس الحدود يهزم الطلائع بثلاثية ويرتقي 4 مراكز بجدول الدوري

تغلب فريق حرس الحدود على طلائع الجيش بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، ليحقق الحرس أول انتصار في المسابقة خلال الموسم الحالي، وسجل أهداف المباراة حازم العسكري وكاريديولا موفوسي وعبد الرحمن جودة.