أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة، بأنّ "مجهولَين أقدما على إضرام النّيران في شجرة عيد الميلاد على أوتوستراد زحلة الّتي تعود لمحلات "golden outlet"، وقد تمكّن عناصر الدّفاع المدني من إخماد الحريق".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مجهولان أحرقا شجرة عيد الميلاد على أوتوستراد زحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.