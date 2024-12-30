حركة الشبيبة الأرثوذكسية نظمت ريسيتالًا ميلاديًا في رعية بشارة السيدة- برج حمود

نظّمت حركة الشّبيبة الأرثوذكسيّة، ببركة راعي أبرشيّة جبل لبنان للرّوم الأرثوذكس المتروبوليت سلوان موسى، ريسيتالًا ميلاديًّا في رعية بشارة السيدة في برج حمود، أحياه أعضاء أسر الطّفولة، الاستعداديّين والجامعيّين، بقيادة إيلي شوّاح.

وألقى كاهن الرعيّة المتقدّم في الكهنة الأب غسان سلوم، كلمة المتروبوليت موسى الّتي أرسلها لهذه المناسبة، وشدّد فيها على "الرّسالة السّامية لهذه الأمسية الميلاديّة"، معتبرًا أنّها "ليست حدثًا فنيًّا، بل فرصة لتثبيت الإيمان بربنّا يسوع المسيح، وتجديد الثّقة بطرده لكلّ خوف واضطراب من القلوب". وأكّد أنّ "كلّ محاولات "هيرودس" المتكرّرة عبر العصور لطمس نور المسيح، محكوم عليها بالفشل، لأنّ المسيح يولد دائمًا من جديد في قلوب المؤمنين".