أكّد رئيس حزب "التّوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح، أنّ "أمن مصر من أمن كلّ العرب، وعبد الرحمن القرضاوي (نجل الدّاعية المصري الرّاحل ​يوسف القرضاوي​) لعب بأمن مصر، وعلى لبنان تسليمه كما سلّم سوريّين منذ أيّام بشكل مخالف للقانون. القرضاوي لديه ملف استرداد بعكس السّوريّين الّذين سُلّموا".

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: نجل القرضاوي​ لعب بأمن مصر وعلى لبنان تسليمه كما سلم سوريين منذ أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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