فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للأسبوع السابع من البريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يرشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 5 لاعبين للأسبوع السابع يمكنهم تحقيق الكثير من النقاط، قبل الموعد النهائي لغلق نافذة الانتقالات غدا السبت في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) 6.5 مليون جنيه إسترليني

سجل كونيا هدفين في المباريات الخمس التي بدأها هذا الموسم، بما في ذلك هدف في مباراته الأخيرة خارج أرضه ضد أستون فيلا، قبل مواجهة برينتفورد.

وتظهر إحصائيات اللاعب البرازيلي تأثيره الكبير على هجوم فريقه، ويعد إجمالي تسديدات كونيا الـ16 و11 كرة داخل منطقة الجزاء من بين أفضل أرقام الفريق، وهو ما يُظهِر قدرته على تسجيل الأهداف.

دومينيك سولانكي (توتنهام) 7.6 مليون جنيه إسترليني

يحل المهاجم الإنجليزي ضيفا على برايتون في الجولة السابعة، عقب تسجيل هدفين في آخر مباراتين له ضد برينتفورد ومانشستر يونايتد.

وعلى الرغم من أن سولانكي لعب في أربع مباريات فقط من الجولات الست الأولى، فإن فرصه الثماني المحققة للتسجيل تعادل ضعف إجمالي فرص أي زميل له في الفريق.

لياندرو تروسارد (أرسنال) 6.9 مليون جنيه إسترليني

استفاد البلجيكي من دوره الجديد في تشكيل أرسنال بعد إصابة صانع الألعاب مارتن أوديجارد (8.2 مليون جنيه إسترليني)، قبل مواجهة ساوثهامبتون.

وفي المباراة ضد ليستر سيتي خلال الأسبوع الماضي، سجل تروسارد أعلى حصيلة له هذا الموسم بتحقيقه 12 نقطة بفضل هدف وتمريرة حاسمة في الفوز 4-2.

وواصل هذا الأداء من خلال مساعدة هافيرتز في تسجيل الهدف الأول في فوز الجانرز 2-0 على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء الماضي.

ماركوس سينيسي (بورنموث) 4.8 مليون جنيه إسترليني

يتوقع للمدافع الأرجنتيني أن يقدم مستويات جيدة ضد ليستر في الجولة المقبلة، حيث عانى الذئاب في الدفاع عن مرماهم واستقبلوا 25 تسديدة بالرأس و37 تسديدة من كرات ثابتة هذا الموسم، وهو أعلى رقم في الدوري.

وتبدو أرقام هجوم ليستر سيتي مشجعة أيضًا لفرصة سينيسي في الحفاظ على شباكه نظيفة على ملعب كينج باور، إذ أطلق ليستر سيتي 52 تسديدة فقط.

توماس سوتشيك (وست هام) 5 مليون جنيه إسترليني

يظل نجم وست هام يونايتد لاعبًا مهمشا إلى حد كبير في فانتازي قبل مباراته على أرضه مع إيبسويتش تاون.

وسجل سوتشيك هدفا وحقق 10 نقاط أمام برينتفورد في المباراة الأخيرة، ولا يعد إجمالي تسديدات اللاعب التشيكي الـ13 داخل منطقة الجزاء هو الأفضل في الفريق فحسب، بل إنه يضعه في المركز الخامس بين جميع لاعبي خط الوسط في فانتازي.

من ناحية أخرى، عانى إيبسويتش من صعوبات دفاعية منذ صعوده، فقد استقبلت شباكه 22 فرصة خطيرة، وهو ما يحتل المركز الثاني بعد ليستر سيتي الذي استقبل 25 فرصة خطيرة.

لمشاهدة نصائح الجولة السابعة تابع الفيديو التالي: