مواجهة قوية لتريزيجيه.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
يشهد اليوم الاثنين 30 سبتمبر، عدد من المواجهات القوية في 4 مسابقات مختلفة حول العالم.
ويلاقي بورنموث نظيره ساوثهامبتون في ختام الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يواجه فريق الريان القطري الذي يلعب له تريزيجيه منافسه النصر في دوري أبطال آسيا.
جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة
دوري أبطال آسيا
الأهلي ضد الوصول - 7 مساء - beIN SPORTS 2 AFC
باختاكور ضد بيرسبوليس - 7 مساء - beIN SPORTS 3 AFC
السد ضد استقلال - 7 مساء - beIN SPORTS AFC
النصر ضد الريان - 9 مساء - beIN SPORTS 1 AFC
الدوري الإنجليزي
بورنموث ضد ساوثهامبتون - 10 مساء - beIN SPORTS 1
الدوري الإسباني
فياريال ضد لاس بالماس - 10 مساء -beIN SPORTS 3
الدوري الإيطالي
بارما ضد كالياري - 9.45 مساء - AD Sports Premium 1