موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في السوبر الإفريقي.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي الأهلي، نظيره الزمالك عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة، في كأس السوبر الإفريقي، على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

ويُشارك الأهلي في كأس السوبر الأفريقي بصفته بطلاً لآخر نسخة من دوري أبطال أفريقيا فيما يشارك الزمالك بصفته بطلاً لآخر نسخة من الكونفدرالية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في كأس السوبر الأفريقي

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، وسام أبو علي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في كأس السوبر الأفريقي

حارس المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، محمد حمدي.

خط الوسط: عبدالله السعيد، نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلى فى السوبر الأفريقى

تنقل بى إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الزمالك والأهلى بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.