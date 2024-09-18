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وائل رياض وجهاز منتخب الشباب يحضرون مباراة الأهلي وانبي في افتتاح دوري 2005

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القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض ، علي حضور مباراة الأهلي وانبي التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر في افتتاح دوري الجمهورية مواليد 2005 .

وتواجد في المباراة كل من وائل رياض ، وعلاء عبده المدرب العام وأحمد رؤوف مدرب المنتخب ، وأيمن طاهر مدرب الحراس ود. قاسم قدري مخطط الأحمال وعادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب .

يأتي ذلك في إطار خطة الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب لمتابعة جميع اللاعبين استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب والتي تقام أوائل نوفمبر المقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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