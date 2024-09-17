قناة أبوظبي تعلن إذاعة مباراة الأهلي الأولى بكأس إنتركونتيننتال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شبكة قنوات أبوظبي الرياضية أنها ستقوم بنقل المباراة الأولى للنادي الأهلي في بطولة كأس إنتركونتيننتال، والتي ستجمعه بالفائز من مباراة العين الإماراتي وأوكلاند سيتي.

ويشارك الأهلي في البطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي. وتعد هذه النسخة من كأس إنتركونتيننتال الأولى في إطار البطولة السنوية الجديدة التي أطلقها "فيفا"، والتي تقام إلى جانب كأس العالم للأندية الذي سيتم تنظيمه كل أربع سنوات وفق النظام الجديد.

ومن المقرر أن يواجه العين الإماراتي نظيره أوكلاند سيتي يوم 22 سبتمبر الجاري، على أن يلتقي الفائز منهما مع الأهلي يوم 29 أكتوبر المقبل في أول ظهور للنادي القاهري في البطولة.

وأكدت شبكة أبوظبي الرياضية حصولها على حقوق البث الحصرية لمباراة العين وأوكلاند في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المباراة التي ستجمع الفائز منهما بالأهلي.