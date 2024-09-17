"ظهور أوروبي لمحمد صلاح".. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
يشهد اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر، الكثير من المباريات القوية نستعرضها خلال السطور التالية:
07:45 ـ يوفنتوس VS إيندهوفن - القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1
07:45 ـ يونج بويز VS أستون فيلا - القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2
10:00 ـ بايرن ميونخ VS دينامو زغرب - القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3
10:00 ـ ميلان VS ليفربول - القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1
10:00 ـ سبورتنج لشبونة VS ليل - القناة الناقلة: بي إن سبورت HD4
10:00 ـ ريال مدريد VS شتوتجارت - القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2
08:00 ـ مايوركا VS ريال سوسيداد - القناة الناقلة: بي إن سبورت HD5
دوري أبطال آسيا للنخبة
07:00 ـ الريان VS الهلال - القناة الناقلة: بي إن سبورت AFC
كأس كاراباو
09:45 ـ برينتفورد VS ليتون أورينت
09:45 ـ بريستون نورث VS فولهام
09:45 ـ إيفرتون VS ساوثامبتون
09:45 ـ رينجرز VS كريستال بالاس
10:00 ـ مانشستر يونايتد VS بارنسلي - القناة الناقلة: بي إن سبورت HD6