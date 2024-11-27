دوري أبطال أوروبا: فوز رابع تواليا لبرشلونة وانتصارات ساحقة لاتالانتا وليفركوزن وأرسنال

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : حقق برشلونة فوزه الرابع تواليا وجاء على حساب ضيفه بريست الفرنسي 3 0 في الجولة الخامسة للمجموعة الموحدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بحلتها الجديدة، فيما حقق أتالانتا الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني وأرسنال الانكليزي انتصارات ساحقة.

على الملعب الأولمبي لويس كومبانيس، يدين برشلونة بانتصاره الرابع تواليا لمهاجمه روبرت ليفاندوفسكي الذي افتتح له التسجيل من ركلة جزاء عقب خطأ عليه من الحارس الهولندي ماركو بيزو (10)، قبل أن يضيف الثالث (90+2) في سابع أهدافه في المسابقة القارية هذا الموسم. في حين سجل داني أولمو ثاني أهداف النادي الكاتالوني (66).

وبات ليفاندوفسكي ثالث لاعب يتجاوز حاجز الـ 100 هدف (101) في تاريخ دوري الأبطال، بعد النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو (140) والأرجنتيني ليونيل ميسي (129).

وكان برشلونة خسر مباراتيه الاخيرتين أمام فريقين فرنسيين في دوري الأبطال وهما باريس سان جرمان 1 4 في نيسان/أبريل وموناكو 1 2 في أيلول/سبتمبر.

وعوّض رجال المدرب الالماني هانزي فليك بدايتهم السيئة في المسابقة القارية الأم عقب الخسارة أمام موناكو، ففازوا تواليا على كل من يونغ بويز السويسري 5 0 وبايرن 4 1 والنجم الأحمر الصربي 5 2.

وخاض العملاق الكاتالوني الذي افتقد لجهود نجمه الشاب لامين جمال لعدم تعافيه من إصابة في الكاحل، لقاء الثلاثاء مع الوافد الجديد إلى دوري الأبطال على خلفية خسارة أمام ريال سوسييداد 0 1 ثم التعادل السبت مع سلتا فيغو 2 2 في الدوري المحلي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب المجموعة الموحدة لدوري الأبطال برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات وهزيمة في أربع مباريات، متأخرا بفارق نقطة خلف إنتر الإيطالي المتصدر موقتا بفوزه على لايبزيغ النمسوي 1 0.

وواصل أتالانتا سلسلة انتصاراته ملحقا الخسارة الخامسة على التوالي بمضيفه يونغ بويز 6 1.

وتناوب على تسجيل السداسية ماتيو ريتيغي (9 و39) والبلجيكي شارل دي كيتلار (28 و56) والبوسني سيد كولاشيناتش (31) والبديل الصربي لازار ساماردزيتش (90).

وسجل الكونغولي سيلفر غانفولا مبوسي هدف يونغ بويز (11).

ولم يذق فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني طعم الخسارة منذ أكثر من شهرين، حيث حقق 10 انتصارات وتعادلين في آخر 12 مباراة.

وسبق أن تواجه الفريقان في عام 2021 خلال دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ففاز أتالانتا على أرضه 1 0 ذهابا، وتعادلا 3 3 في برن إيابا.

وحسم باير ليفركوزن الألماني مواجهته الرسمية الأولى على الاطلاق مع ضيفه سالزبورغ النمسوي بفوز ساحق بخماسية نظيفة.

وبكّر أبطال الدوري الالماني في افتتاح التسجيل عبر فلوريان فيرتس من علامة الجزاء بعد لمسة يد على المدافع سامسون باديو (8)، وضاعف النتيجة بعد ثلاث دقائق بفضل الإسباني أليخاندرو غريمالدو من ركلة حرة من 20 مترا (11).

واضاف فيرتس الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه (30)، ورفع المهاجم التشيكي باتريك شيك غلة فريقه في الدقيقة 61 من الشوط الثاني إلى رباعية في أوّل أهدافه في المسابقة في مباراته الرقم 23، قبل أن يختتم الإسباني اليكس غارسيا المهرجان التهديفي (72).

واستهل ليفركوزن مشواره في المسابقة القارية الأم بطريقة مثالية بفوزين على فينورد الهولندي برباعية نظيفة وميلان الإيطالي 1 0، قبل أن يتعادل مع بريست 1 1 ويخسر أمام ليفربول الانكليزي 0 4.

وعاد أرسنال إلى نغمة الانتصارات بعد خسارته أمام إنتر بهدف في الجولة الماضية، بفوزه على مضيفه سبورتينغ البرتغالي 5 1.

وحسم أرسنال مباراته في البرتغال في الشوط الاول بتسجيله ثلاثة أهداف عبر البرازيلي غابريال مارتينيلي (7) والألماني كاي هافيرتس (22) والبرازيلي الآخر غابريال ماغاليش (45)، واضاف في الثاني بوكايو ساكو (65 من ركلة جزاء) والبديل البلجيكي لياندرو تروسار الهدفين الرابع والخامس تواليا (83).

وسجل البرتغالي غونشالو ايناسيو هدف سبورتينغ (47).