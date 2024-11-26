بإطلالة أميرات رائعة.. لقاء الخميسي تسحر الجمهور بالأحمر

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة المصرية لقاء الخميسي بإطلالتها الاخيرة على متابعيها، من خلال مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بفستان أميرات رائع باللون الأحمر من دون أكمام ذات تصميم رائع سترابليس، وربطت شعرها إلى الإعلى على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت احتفلت لقاء الخميسي، بعيد زواجها من حارس المرمى محمد عبد المنصف، ونشرت صورة تجمعها به، وأرفقتها بتعليق وجهت له من خلاله رسالة رومانسية، وكتبت: "ذات مرة، منذ 20 عاماً، أصبحتُ لكَ وأصبحتَ لي، وسنبقى معاً خلال أوقات الدموع والضحك، لأن هذا ما يسمونه... السعادة الأبدية".
وتفاعل متابعو لقاء الخميسي مع منشورها، وتمنوا لها ولزوجها السعادة في حياتهما الزوجية.
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