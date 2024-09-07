برشلونة يستهدف ضم موهبة مالاجا خلال الانتقالات الشتوية

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت تقارير صحفية اسبانية ان نادي برشلونة يستهدف في الوقت الحالي ضم موهبة نادي مالاجا الاسباني انطونيو كورديرو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

وكان انطونيو كورديرو - 17 عاما - قد برز بشكل رائع مع فريق مالاجا خلال الموسم الماضي والذي سجل فيه هدف صعود الفريق الى دوري القسم الثاني في الدوري الاسباني من جديد كمن نجح في تسجيل هدفين و صناعة ثلاثة اهداف في اول ثلاث مباريات مع مالاجا خلال الموسم الحالي .

وفي تصريحات للمدير الرياضي لنادي مالاجا لورين خوروس اكد ان نادي مالاجا يسعى حاليا لتمديد التعاقد مع انطونيو كورديرو لكن الاعب لا يستطيع توقيع تعاقد جديد يتعدي الموسمين الا في نوفمبر المقبل عندما يتخطى سنه 18 عاما .

وقال لورين خوروس في تصريحات لصحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية : في اغسطس الماضي تحدث مع وكلاء انطونيو كورديرو كما تحدثت مع والد الاعب الذين اكدوا لي انهم ليسوا في عجلة من امرهم لتجديد التعاقد مؤكدين على امتنانهم التام لنادي مالاجا مؤكدين على يقينهم التام بأن الاعب في المكان الصحيح لتنمية موهبته .

واضاف المدير الرياضي لنادي مالاجا الاسباني : في نهاية اغسطس الماضي تلقيت اتصالا من مدير فرق الناشئين بنادي برشلونة للاستفسار عن ضم انطونيو كورديرو الا انني اكدت له عدم رغبة مالاجا في الاستغناء عن الاعب الا انه اكد لي انهم سيرسلوا عرضا لضم الاعب فأكدت له ان النادي لن ينظر لاي عرض وانهم لو ارادوا ضم انطونيو كورديرو فعليهم سداد الشرط الجزائي الموجود في تعاقده الحالي وقدره 3 مليون يورو .

واشار لورين خوروس الى انه يعلم مدى الضغوط التي يتعرض لها الاعب عندما يكون لديه عروضا من برشلونة او ريال مدريد وبالتالي فأنه يفكر كثيرا في مستقبله الا ان نادي برشلونة يبدو قريبا من ضم الاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة .