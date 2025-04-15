شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يشرف على 95 عملية لجراحة وقسطرة القلب في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل فريق البلسم الطبي، إلى سوريا استعدادًا لإجراء 95 عملية ضمن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب، تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة.

كان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وزّع 1.000 سلة غذائية في بلدة العريمة بمحافظة حلب السورية، استفاد منها 4.812 فردًا، ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية في سوريا للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

