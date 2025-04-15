شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. عوالق ترابية على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أتربة على الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

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تفعيل الطوارئ بتعليم الشرقية

الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

موجة الغبار والأتربة

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التعليم عن بُعد

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الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عنغدًا الأربعاء، من عوالق ترابية على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر.تبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا.ويشمل التنبيه رماح والدرعية والعاصمة الرياض.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.يتوقعفي تقريره عنغدًا الأربعاء، أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقيةوتبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساءويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتنوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3كيلومتراتواجهت، صباح الثلاثاء، تحديالتي أثرت على الأجواء، باستجابة سريعة ومنظمة تمكنت من خلالها من ضمان استمرارية يوم الثلاثاء الدراسي لآلاف الطلاب والطالبات دون انقطاع، مع الحفاظ على سلامتهم كأولوية قصوىوتمثلت آلية التعامل الفوري مع هذا الظرف الجوي الطارئ في تفعيل خطط الطوارئ المعدة مسبقًا، إذ جرى تحويل الدراسة بشكل كامل إلى نظاموأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة د. محمد الغامدي، أن هذا التحول استند إلى البنية التحتية الرقمية والمنصات التعليمية المعتمدة التي أثبتت فعاليتها، مؤكدًا أن اليوم الدراسي يسير بسلاسة تامة بفضل هذه الجاهزية