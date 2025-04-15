شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. عوالق ترابية على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، من عوالق ترابية على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر.
تبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا.
ويشمل التنبيه رماح والدرعية والعاصمة الرياض.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
وتبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
ويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.
وتمثلت آلية التعامل الفوري مع هذا الظرف الجوي الطارئ في تفعيل خطط الطوارئ المعدة مسبقًا، إذ جرى تحويل الدراسة بشكل كامل إلى نظام التعليم عن بُعد.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة د. محمد الغامدي، أن هذا التحول استند إلى البنية التحتية الرقمية والمنصات التعليمية المعتمدة التي أثبتت فعاليتها، مؤكدًا أن اليوم الدراسي يسير بسلاسة تامة بفضل هذه الجاهزية.
تبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا.
ويشمل التنبيه رماح والدرعية والعاصمة الرياض.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
أتربة على الشرقيةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
ويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.
تفعيل الطوارئ بتعليم الشرقيةواجهت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، صباح الثلاثاء، تحدي موجة الغبار والأتربة التي أثرت على الأجواء، باستجابة سريعة ومنظمة تمكنت من خلالها من ضمان استمرارية يوم الثلاثاء الدراسي لآلاف الطلاب والطالبات دون انقطاع، مع الحفاظ على سلامتهم كأولوية قصوى.
وتمثلت آلية التعامل الفوري مع هذا الظرف الجوي الطارئ في تفعيل خطط الطوارئ المعدة مسبقًا، إذ جرى تحويل الدراسة بشكل كامل إلى نظام التعليم عن بُعد.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة د. محمد الغامدي، أن هذا التحول استند إلى البنية التحتية الرقمية والمنصات التعليمية المعتمدة التي أثبتت فعاليتها، مؤكدًا أن اليوم الدراسي يسير بسلاسة تامة بفضل هذه الجاهزية.