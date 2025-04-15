شكرا لقرائتكم خبر عن بمختلف التخصصات.. ترقية 10112 فردًا من منسوبي حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

المهام الأمنية

الدمام - شريف احمد - بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أصدر مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني قرارًا إداريًا بترقية (10112) فردًا من منسوبي ومنسوبات حرس الحدود إلى الرتب التي تلي رتبهم بمختلف التخصصات.ورفع اللواء الودعاني الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على ما يحظى به منسوبو حرس الحدود من دعم واهتمام ورعاية.وأكد أن هذه الترقية تمثل حافزًا لمواصلة العطاء، والارتقاء بالأداء في تنفيذ المهام الأمنية والإنسانية المناطة بهم. وتمنى لمن شملتهم الترقية التوفيق والنجاح في خدمة الدين ثم الملك والوطن.