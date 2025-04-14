الإعداد للمشاركات في المسابقات الدولية

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار استعداد المملكة للمشاركة في المسابقات العلمية الدولية ضمن خطة تدريبية تنفذها «موهبة»؛ بهدف تطوير مهارات الطلبة وتأهيلهم علميًا، لتمثيل دوت الخليج في المحافل العالمية، من خلال تقديم مواد تدريبية متقدمة من إعداد نخبة من الخبراء في التخصصات العلمية المستهدفة.
ويهدف الملتقى، الذي يستمر 8 أيام بواقع 52 ساعة تدريبية، إلى استكمال الموضوعات العلمية الخاصة بالخطط التدريبية لكل تخصص، إذ سيتدرب 42 طالبًا في الرياضيات، و51 بالمعلوماتية، و34 في الكيمياء، و24 بالفيزياء، و39 في الأحياء، و39 بالعلوم.
ويُعد الملتقى المرحلة الثانية في رحلة الطلبة ضمن «برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية»، حيث تأهل المشاركون من ملتقى الشتاء الماضي، ويواصلون التدريب المكثف في مجالات أعمق وأكثر تركيزًا. وبالاعتماد على نتائج هذا الملتقى يُرشح الطلبة للمنافسة في المحافل الدولية لعام 2025 م، ويمثل المحطة الأولى للطلبة المرشحين من التدريب الأساسي للطلبة الفائزين من المرحلة المتوسطة في مسابقة بيبراس موهبة للمعلوماتية، التي أقٌيمت نهاية 2024 م.
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