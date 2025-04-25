قوى الأمن: توقيف سوري نفّذ مع آخرين أكثر من 25 عملية سرقة سيارات لتهريبها إلى الخارج

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بعد حصول عدد من عمليّات سرقة السّيّارات في مناطق مختلفة من محافظتَي جبل لبنان والبقاع، من قِبل عصابة مجهولة، أُعطيت الأوامر للعمل على ملاحقة الفاعلين وتوقيفهم".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات والجهود المكثّفة، تمكّن عناصر ​مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية​ في وحدة الشّرطة القضائيّة من تحديد هويّة ومكان وجود أحد الأشخاص الضّالعين في هذه العمليّات، ويُدعى: "م. ح." (مواليد عام 2001، سوري)".

وكشفت الشّعبة أنّ "من خلال المتابعة والرّصد، وبعمليّة أمنيّة نوعيّة، أوقفته دوريّة من المكتب المذكور في منطقة البقاع، بتاريخ 2025-04-18"، مشيرةً إلى أنّ "بتفتيشه، ضُبِطَت بحوزته كميّة من حشيشة الكيف وحبوب مخدّرة "كبتاغون"، مبلغ 400 دولار أميركيّ مزيّف، وبطاقة هويّة مزوّرة".

ولفتت إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بسرقة ونقل أكثر من 25 سيّارة، من مناطق مختلفة في بيروت وجبل لبنان والبقاع، بالاشتراك مع آخرين، وذلك بهدف محاولة تهريبها إلى خارج لبنان"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورّطين".