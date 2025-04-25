لاوندس واصل جولاته التفقدية على المديريات الإقليمية: لا مكان للمسايرة أو التهاون خلال الانتخابات البلدية

واصل المدير العام لأمن الدولة، اللواء الركن إدكار لاوندس، جولاته التفقدية على المديريات الإقليمية، حيث زار مديريات النبطية وصيدا في الجنوب، بالإضافة إلى مديرية بيروت، يرافقه رئيس ديوان المدير العام، العميد جميل طعمة.

وتفقد لاوندس أقسام المديريات واطلع على سير العمل والتحضيرات الجارية لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشدداً على "الالتزام التام بالقانون والأنظمة".

وفي اجتماعاته مع الضباط والعسكريين، شدد على "أهمية النزاهة والشفافية خلال الانتخابات"، مؤكدا أن "لا مكان للمسايرة أو التهاون خلال الانتخابات. مهمتكم أن تراقبوا وتضبطوا كل مخالفة، بعيداً عن أي ضغوط سياسية أو محاولات رشوة. واجبنا أن ننقل الواقع كما هو ونحاسب كل فاسد دون تردد".

في سياق اخر، زار لاوندس مكتب أمن الدولة في مرفأ بيروت، حيث أثنى على جهود العناصر ومهنيتهم العالية، قائلا "أنتم تمثلون الوجه المشرق للمؤسسة".

والتقى مدير عام مرفأ بيروت، عمر عيتاني، وعرض معه الأوضاع العامة في المرفأ وسير العمل فيه.