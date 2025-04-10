شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تبهر الجميع باحتسائها القهوة السعودية في البحر وسط الأمواج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطفت فتاة الأنظار بعد جلسة تصوير أجرتها في عرض البحر، حيث ظهرت وهي تحتسي القهوة السعودية وتأكل التمر وسط الأمواج.

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو وهي تحمل فنجان القهوة السعودية بثقة تامة، دون أي خوف من حركة الأمواج.

وحرصت الفتاة على ارتداء عباءة بلون يُشبه لون الأمواج، لإبراز أناقتها وتناسق إطلالتها مع أجواء المكان.

ولقي المقطع تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّقت أحدهم قائلًا: “هيدا يفرجيك ثبات المرأة بأصعب المواقف.