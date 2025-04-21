وزارة الداخلية السعودية تعدم سوريًا بهذه الجريمة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم الإعدام بسبب تجارة المخدرات. ووفق أحكام القضاء تقرير القتل “تعزيرًا” بأحد الجناة في منطقة الجوف، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”. وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: “أقدم (إبراهيم ساير الخلف)، سوري الجنسية، على تهريب أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى المملكة”. صدى البلد

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