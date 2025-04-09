شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: حتى الآن إستقرار وأجواء صيفية حارة على غير العادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس والمناخ عبدالله العصيمي، عن استقرار الحالة الجوية على كافة مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الأجواء صيفية حارة على غير العادة.

وقال العصيمى فى تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: “حتى الآن إستقرار وأجواء صيفية حارة على غير العادة”.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم ، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة, في حين لا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق.

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