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السعودية | سمو وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الدفاع العراقي

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  • السعودية | سمو وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الدفاع العراقي 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي.

واستُعرض خلال الاتصال تطور العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في المجال العسكري والدفاعي، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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