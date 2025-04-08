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وزير الخارجية يصل الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية

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واس- واشنطن 0 تبليغ

وزير الخارجية يصل الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية

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الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن، في زيارة رسمية.
ومن المقرر أن يلتقي سمو وزير الخارجية، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة أبرز القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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