شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في اليونان تنبه المواطنين من إضراب يؤثر على حركة المطارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت السفارة السعودية في اليونان تنبيهاً للمواطنين المتواجدين هناك بشأن إضراب عام من المقرر أن يشمل مختلف أنحاء البلاد يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025م.

وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي أن الإضراب سيؤثر بشكل مباشر على حركة النقل العام، بما في ذلك وسائل المواصلات داخل المدن، إضافة إلى تأثيره على حركة الملاحة الجوية في المطارات، الأمر الذي قد يتسبب في تأخير أو إلغاء بعض الرحلات.

وأكدت السفارة على أهمية أخذ هذا التنبيه بعين الاعتبار عند التخطيط للتنقل أو السفر داخل اليونان خلال هذا اليوم، وضرورة التواصل مع شركات الطيران أو الجهات المختصة للتأكد من مواعيد الرحلات.