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شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: 10 أيام على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت الإدارة العامة للمرور أن المهلة الممنوحة للاستفادة من تخفيض قيمة الغرامات المرورية المتراكمة بنسبة (50%) ستنتهي في تاريخ 18 أبريل 2025م، مشيرة إلى أن هذا التخفيض يشمل المخالفات المسجلة قبل تاريخ 18 أبريل 2024م.
ويُعد فرصة مهمة للمواطنين والمقيمين والزوار، ومواطني دول مجلس التعاون الخليج العربية، لتسوية أوضاعهم المرورية قبل عودة الغرامات إلى قيمتها الأساسية بعد انتهاء المهلة.
القيمة الأصلية
أوضحت الإدارة أن بإمكان المستفيدين سداد الغرامات دفعة واحدة أو تسديد كل مخالفة على حدة، بما يُمكّن الجميع من الاستفادة من التخفيض وفق ظروفهم المادية، مؤكدة أن بعد تاريخ 18 أبريل 2025م ستعود الغرامات إلى قيمتها الأصلية دون أي خصم.
ويأتي هذا الإجراء إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله –، حيث أعلنت وزارة الداخلية في 17 أكتوبر 2024م تمديد فترة تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة (50%) لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك في إطار الحرص على التخفيف عن المواطنين والمقيمين، وتمكينهم من تصحيح أوضاعهم المرورية.
أكدت الإدارة العامة للمرور أن الاستفادة من هذا التخفيض مشروطة بعدم ارتكاب مخالفات مرورية جديدة تُعرِّض السلامة العامة للخطر خلال فترة التمديد، بما يعزز من الانضباط في الطريق ويحافظ على الأرواح والممتلكات.
كما دعت الإدارة جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، والحرص على القيادة الآمنة، مؤكدة أن هذه المبادرة تُعد من الخطوات المهمة نحو رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتخفيف العبء المالي عن الأفراد، وتحقيق مستهدفات السلامة المرورية.
وتشدد الإدارة العامة للمرور على أن المبادرة بالسداد قبل انتهاء المهلة تضمن الاستفادة الكاملة من نسبة التخفيض، داعية الجميع إلى المسارعة بالسداد من خلال القنوات الإلكترونية المعتمدة أو عبر تطبيق "أبشر"، تفاديًا لتحمّل القيمة الكاملة للغرامات بعد انقضاء المهلة.
ويُعد فرصة مهمة للمواطنين والمقيمين والزوار، ومواطني دول مجلس التعاون الخليج العربية، لتسوية أوضاعهم المرورية قبل عودة الغرامات إلى قيمتها الأساسية بعد انتهاء المهلة.
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القيمة الأصلية
أوضحت الإدارة أن بإمكان المستفيدين سداد الغرامات دفعة واحدة أو تسديد كل مخالفة على حدة، بما يُمكّن الجميع من الاستفادة من التخفيض وفق ظروفهم المادية، مؤكدة أن بعد تاريخ 18 أبريل 2025م ستعود الغرامات إلى قيمتها الأصلية دون أي خصم.
ويأتي هذا الإجراء إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله –، حيث أعلنت وزارة الداخلية في 17 أكتوبر 2024م تمديد فترة تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة (50%) لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك في إطار الحرص على التخفيف عن المواطنين والمقيمين، وتمكينهم من تصحيح أوضاعهم المرورية.
استفادة مشروطة
أكدت الإدارة العامة للمرور أن الاستفادة من هذا التخفيض مشروطة بعدم ارتكاب مخالفات مرورية جديدة تُعرِّض السلامة العامة للخطر خلال فترة التمديد، بما يعزز من الانضباط في الطريق ويحافظ على الأرواح والممتلكات.
كما دعت الإدارة جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، والحرص على القيادة الآمنة، مؤكدة أن هذه المبادرة تُعد من الخطوات المهمة نحو رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتخفيف العبء المالي عن الأفراد، وتحقيق مستهدفات السلامة المرورية.
وتشدد الإدارة العامة للمرور على أن المبادرة بالسداد قبل انتهاء المهلة تضمن الاستفادة الكاملة من نسبة التخفيض، داعية الجميع إلى المسارعة بالسداد من خلال القنوات الإلكترونية المعتمدة أو عبر تطبيق "أبشر"، تفاديًا لتحمّل القيمة الكاملة للغرامات بعد انقضاء المهلة.