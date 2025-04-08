شكرا لمتابعة خبر عن وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الأمريكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًّا من معالي وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية الأمريكية، وآفاق التعاون في المجال الدفاعي، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، ورؤية البلدين الصديقين لدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.