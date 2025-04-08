اخبار السعوديه

وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الأمريكي

0 نشر
0 تبليغ

وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الأمريكي

شكرا لمتابعة خبر عن وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الأمريكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًّا من معالي وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأمريكية، وآفاق التعاون في المجال الدفاعي، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، ورؤية البلدين الصديقين لدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا