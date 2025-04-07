شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تتعقب البيع العشوائي بالعزيزية برصد 4.2 طن خضروات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت أمانة محافظة جدة جهودها في تعزيز الرقابة الميدانية ضمن نطاق البلديات الفرعية، حيث نفّذت بلدية العزيزية حملة رقابية مكثفة أسفرت عن مصادرة عربات وبسطات مخالفة لبيع الخضروات والفواكه، قُدّرت كميتها بنحو 4.3 أطنان، وذلك ضمن جهود الحد من الظواهر العشوائية وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية، هبة البلوي، أن الحملة تأتي في إطار متابعة التعديات والممارسات غير النظامية التي تؤثر على النظافة العامة وسلامة المنتجات الغذائية، مشيرة إلى أن الفرق الميدانية صادرت الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكدت البلوي استمرار الجهود الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق “بلدي” أو مركز البلاغات 940، للمساهمة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات البلدية.