أمانة جدة تتعقب البيع العشوائي بالعزيزية برصد 4.2 طن خضروات

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وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية، هبة البلوي، أن الحملة تأتي في إطار متابعة التعديات والممارسات غير النظامية التي تؤثر على النظافة العامة وسلامة المنتجات الغذائية، مشيرة إلى أن الفرق الميدانية صادرت الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأكدت البلوي استمرار الجهود الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق “بلدي” أو مركز البلاغات 940، للمساهمة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات البلدية.
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