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طقس السعودية.. هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل

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واس- حائل 0 تبليغ

طقس السعودية.. هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل

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الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات.

ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار -بمشيئة الله تعالى-. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

المركز الوطني للأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أعلن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة، منبها من استمرار الأمطار الرعدية على أجزاء من 10 مناطق.
حسب بيان الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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