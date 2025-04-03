شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض تكثف جهودها لتعزيز جودة الطرق ورفع كفاءتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكثف أمانة الرياض جهودها في رفع جودة الطرق من خلال تنفيذ أعمال صيانة شاملة بهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية، وتحسين مستوى السلامة المرورية.

وأوضحت أمانة الرياض أن الفرق الميدانية في قطاع الشمال تواصل أعمال التشغيل والصيانة، وتجري أعمال الكشط والسفلتة للطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بحي المصيف شمالي العاصمة الرياض، بهدف تعزيز جودة الطبقات الإسفلتية وامتثالها للمعايير الفنية.

العناية بمكونات الطريق

وتشمل أعمال الصيانة غسل الدهانات، مع تنفيذ الدهانات الأرضية الجديدة، كما تتضمن العناية بمكونات الطريق، تنفيذ البردورات، والإنترلوك، بما يسهم في تعزيز جودة الأرصفة والممرات الحضرية.

وأكدت أمانة الرياض أن هذه الأعمال تُجسد استراتيجيتها الهادفة إلى رفع جودة الحياة وتقديم خدمات مميزة للسكان، من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز كفاءة شبكات الطرق وفق أعلى المعايير.