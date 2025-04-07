شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس ببعض المناطق اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ه المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر مجدداً اليوم الاثنين، المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في بطون الاودية وممرات السيول. وحذر المركز في نشرته الجوية أيضاً، الصيادين ومرتادي البحر جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج. وحذر المواطنين في سهل تهامة والمناطق الصحراوية من الأجواء الحارة وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة والاكثار من شرب السوائل. وفيما تفاصيل نشرة الطقس المتوقعة في اليمن خلال الـ24 ساعة القادمة التي نشرها مركز الأرصاد: المرتفعات الجبلية: أجواء صحوة الى غائمة جزئياَ اثناء النهار مع احتمال هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات (صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، اب وتعز) اثناء فترتي الظهيرة والمساء، مع تكون الضباب أو الشابورة المائية على اجزاء من المرتفعات والمنحدرات الجبلية الهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر. المناطق الساحلية: أجواء صحوة الى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الداخلية من السواحل الغربية، واجواء غائمة جزئياً الى غائمة على أرخبيل سقطرى مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على اجزاء منها، والرياح نشطة الى قوية على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وخليج عدن تصل أقصى سرعة لها إلى (30 عقدة) تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج. المناطق الصحراوية: أجواء صحوة وحارة نهارا تتراوح فيها درجات الحرارة العظمى بين (34 -38 درجة مئوية)، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على أثارة الرمال

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