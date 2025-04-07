شكرا لقرائتكم خبر عن من وسط قبضة العدو.. هنا غزة.. القسام تفاجئ العالم بهذا المشهد..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وسط قبضة العدو.. هنا غزة.. القسام تفاجئ العالم بهذا المشهد..! عدن - ياسمين التهامي - وسط قبضة العدو.. هنا غزة.. القسام تفاجئ العالم بهذا المشهد..!

كانت هذه تفاصيل خبر من وسط قبضة العدو.. هنا غزة.. القسام تفاجئ العالم بهذا المشهد..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.