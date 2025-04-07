شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي كبير يفاجئ الجميع ويكشف عن الاستراتيجية التي يتبعونها في العمليات العسكرية ضد الجيش الأمريكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تحول واضح في الخطاب السياسي لجماعة الحوثي، أكد محمد طاهر أنعم، مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن، أن استراتيجية الجماعة تقتصر على الدفاع عن النفس، نافياً استهداف الأمريكيين أو مصالحهم الاقتصادية.

وفي مقابلة مع قناة العالم الإخبارية، شدد أنعم على أن الحوثيين لا يسعون إلى الاعتداء على أحد، مستشهداً بآيات قرآنية تدعو إلى عدم الاعتداء. وأضاف أن تدخل الجماعة في الصراع الإقليمي جاء بدافع "الحمية والغيرة" لنصرة الفلسطينيين، وليس بدافع العداء المباشر للولايات المتحدة، متهماً "اللوبي الصهيوني" بالتحكم في السياسة الأمريكية سواء في عهد بايدن أو ترامب.

ويعكس هذا التصريح تراجعًا ضمنيًا في حدة الخطاب الحوثي، حيث كانت الجماعة قد تبنت سابقًا لهجة تصعيدية تتوعد فيها باستهداف المصالح الأمريكية والغربية. لكن اليوم، يؤكد أنعم أن الجماعة لن تستسلم، لكنها في الوقت ذاته لا تسعى إلى شن هجمات خارج حدود اليمن، قائلاً:

"لا نذهب إلى بلاد أحد من أجل العدوان عليها أو تخريب مصالحه، لكن إذا جاء إلى بلادنا للاعتداء، فإننا سوف ندافع عن أنفسنا بكل قوة ونؤلمه مثل ما يحاول أن يؤلمنا."

هذا التحول قد يعكس ضغوطًا داخلية وخارجية على الحوثيين، خاصة مع تصاعد الضربات الجوية الأمريكية على مواقعهم، ما قد يدفع الجماعة إلى إعادة صياغة خطابها السياسي في محاولة لتخفيف التوترات مع القوى الدولية.