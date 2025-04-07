شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصرف في عدن ومأرب وصنعاء اليوم الاثنين 7 أبريل /نيسان 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ن: الدولار: الشراء: 2388 | البيع: 2406 السعودي: الشراء: 627 | البيع: 630 صنعاء: الدولار: الشراء: 537 | البيع: 542 السعودي: الشراء:140.5 | البيع: 141.5 مرتبط عدن - ياسمين التهامي - ن: الدولار: الشراء: 2388 | البيع: 2406 السعودي: الشراء: 627 | البيع: 630 صنعاء: الدولار: الشراء: 537 | البيع: 542 السعودي: الشراء:140.5 | البيع: 141.5 مرتبط

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