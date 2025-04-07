بورصة فيينا تهوى 5.5 % بسبب قرارات ترامب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

هوى مؤشر فيينا الرائد “ATX” ومؤشر “DAX” الألماني بنحو 5ر5 في المائة اليوم؛ وهو ما أطلقت عليه وسائل الإعلام النمساوية “الإثنين الأسود”.

وذكرت منصة “اوسترايش ” اليوم أنه لا يوجد أي مؤشرات على تخفيف حدة الصراع بشأن التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضافت أنه في بداية الأسبوع، تسببت حملة القمع التجارية الشاملة التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انخفاض أسعار الأسهم في جميع أنحاء العالم بشكل أكبر.

وبعد الخسائر الكبيرة في الأسعار في آسيا، بدأت أوروبا أيضًا الأسبوع باللون الأحمر العميق.

وبحسب المنصة؛ يخشى المستثمرون من أن تؤدي الحرب التجارية الوشيكة إلى ارتفاع معدلات التضخم وإحداث ركود عالمي.

وكان الرئيس الأمريكي، الذي يلتزم بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات، قد اشار إلى استعداده للحديث في ظل ظروف معينة لكن وزير تجارته هوارد لوتنيك أعلن في وقت سابق أن الحكومة الأميركية تعتزم مواصلة نهجها الصارم بفرض رسوم جمركية عالية على السلع المستوردة من كل دول العالم تقريبا.

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