شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العربية تكشف تفاصيل خطيرة عن غارة أمريكية قتلت أبرز قيادات الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتواصل الغارات الجوية الأمريكية على مواقع الحوثيين في اليمن بشكل شبه يومي، وفي تطور جديد، كشفت مصادر مطلعة لقناتي العربية والحدث عن استهداف قيادي بارز في الجماعة خلال غارة جوية في محافظة صعدة.

وأكدت المصادر أن أبو عبدالله الحمران، المشرف العام للحوثيين في صعدة والمسؤول عن القرارات التنفيذية والإدارية والعسكرية في المحافظة، قُتل في غارة أمريكية الأسبوع الماضي، إلى جانب عدد من مرافقيه، بينهم عبدالرحمن الظرافي، مدير مكتب التربية في صعدة، والذي يعد من كبار منظري الجماعة والمسؤول عن برامجها الفكرية والمخيمات الصيفية.

وفي تصعيد آخر، شنت الطائرات الأمريكية، يوم الأحد، أربع غارات على مواقع الحوثيين في جزيرة كمران غرب الحديدة، كما استهدفت تجمعًا لقيادات حوثية بمحور التحيتا في منطقة "السقف" جنوب الجبلية، ما أسفر عن مقتل نحو 70 عنصرًا من الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية بارزة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل إعلان الحوثيين، منذ منتصف مارس/آذار 2025، استئناف هجماتهم البحرية "تضامنًا مع غزة"، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى استئناف عملياتها الجوية المكثفة على معاقل الجماعة في شمال وغرب اليمن بعد توقف دام شهرين.



