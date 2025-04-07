شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. مستشار رئاسي يكشف عن تفاصيل الإطاحة بالرئيس هادي ودور الرئيس الراحل صالح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ف مستشار الرئيس اليمني، ياسين مكاوي، أن ما أسماه انقلاب "الجرعة" الذي نفذه الحوثيون في عام 2014 كان يهدف إلى تصفية الرئيس عبدربه منصور هادي جسديًا، وليس فقط إسقاطه سياسيًا. وأكد مكاوي في حديث مع برنامج "الذاكرة السياسية" على قناة "العربية" السعودية ، أن الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، كان قد حرض الحوثيين على التخلص من هادي. وأضاف مكاوي أن هادي تلقى معلومات قبل "انقلاب الجرعة" تفيد بأن صالح، وبالتحالف مع الحوثيين، كان يعتزم تنفيذ هجوما ضد منزل الرئيس هادي في شارع الستين، مشيرًا إلى أن حصار منزل الرئيس هادي تم بإيعاز من صالح. وتابع مكاوي أنه كان من المقرر أن تُعلن قناة "اليمن اليوم" المملوكة لصالح البيان رقم واحد بعد الانقلاب على هادي.

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