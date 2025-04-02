شكرا لمتابعة خبر عن المرور: اقتراب انتهاء فترة تخفيض سداد غرامات المخالفات المتراكمة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن اقتراب انتهاء فترة تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة، حيث تنتهي المهلة في 18 أبريل 2025.

وكان المرور قد أعلن سابقا عن تمديد فترة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%، ليصبح الموعد النهائي للاستفادة من التخفيض يوم 18 أبريل 2025، داعيا المواطنين والمقيمين إلي الاستفادة من المبادرة السداد خلال المهلة المحددة قبل عودة المخالفات إلى قيمتها الأصلية بعد انتهاء الفترة المعلنة.

وأشار المرور إلى أنه يمكن للمخالف المتعثر عن السداد، سداد الغرامات دفعة واحدة أو سداد غرامة كل مخالفة على حدة، مؤكدًا أن الالتزام بأنظمة وتعليمات السير أساس المحافظة على السلامة المرورية.

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