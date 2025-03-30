شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. تنبيه من هطول أمطار حتى الـ 11 مساء والان نبدء بالتفاصيل

طقس المدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة.وتشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وتجمعًا للمياه وصواعق رعدية.وتشمل الحالة، المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد والعُلا وخيبر وبدر ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم الأحد.

كان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أول أيام عيد الفطر المبارك اليوم الأحد، على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

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وأشار إلى أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.

وتشمل الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة وحائل والقصيم، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض.