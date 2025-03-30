خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر في قصر السلام بجدة

الدمام - شريف احمد - أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة.وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد هنأ المسلمين بعيد الفطر المبارك.وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: أهنئكم بعيد الفطر المبارك، بعد أن أكرمنا المولى سبحانه بصيام شهر رمضان وقيامه.وتابع: سائلين الله في هذا العيد أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يعم الأمن والسلام أمتنا الإسلامية والعالم أجمع، وكل عام وأنتم بخير.