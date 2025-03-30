شكرا لمتابعة خبر عن جاسم العثمان يستعيد ذكريات “مساء الخير” وأول أجر تلقاه من التلفزيون .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعاد الإعلامي المخضرم جاسم العثمان ذكريات بداياته في التلفزيون، متحدثًا عن تجربته الأولى مع برنامج “مساء الخير” عام 1979.

وقال العثمان خلال استضافته في برنامج “الليوان” : “بعد تصوير الحلقة الأولى، أبلغتني إدارة محطة الدمام بضرورة إرسالها إلى الرياض للموافقة عليها، كنت متخوفًا من أسلوبي العفوي وعدم التزامي الكامل باللغة العربية الفصحى، لكن المفاجأة جاءت عندما طلبوا حضوري إلى الرياض في اليوم التالي”.

وأردف أنه شعر بالقلق من هذا الاستدعاء المفاجئ، واتصل بصديقه نبيل عامر ليستفسر عن السبب، لكنه لم يجد إجابة واضحة، وبعد وصوله إلى الرياض، استُقبل بحفاوة، حيث التقى وزير الإعلام آنذاك، الدكتور عبده يماني، الذي شجعه وبارك خطوته.

وفيما يتعلق عن أول مكافأة تلقاها، أوضح العثمان: “في الرياض، تم تصنيفي وفق درجتين؛ الدرجة العادية بمكافأة 70 ريالًا، والدرجة الأولى التي تبلغ مكافأتها 200 ريال”.